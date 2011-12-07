Из Казани начнут летать самолеты до Нижневартовска и Волгограда

Из Казани в Нижневартовск и Волгоград запустят авиарейсы с 22 сентября, сообщает пресс-служба татарстанской авиакомпании.

Полеты по маршруту «Нижневартовск — Казань — Волгоград» будут выполняться еженедельно. Так, из Нижневартовска вылеты будут производиться по вторникам в 21.30, прибытие в Казань — в 22.20, вылет в Волгоград — в 23.10, прибытие — в 1.40.

Обратные рейсы будут производиться по средам: вылет из Волгограда — в 14.50, пересадка в Казани — в 15.20, вылет в Нижневартовск — в 16.30, прибытие — в 21.10.

Время вылетов и прибытий указано по местному времени для каждого аэропорта.