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Магдеев призвал челнинцев присоединиться к всероссийской акции «Сохраним лес»

Мэр автограда предложил горожанам вспомнить о «зеленом подвиге» первостроителей.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал челнинцев присоединиться к всероссийской акции «Сохраним лес». Субботник планируют организовать 26 сентября.

По словам замначальника исполкома Челнов Ильи Зуева, у проспекта КАМАЗа высадят тысячу деревьев – сосен, елей и пирамидальных тополей. Выбор связан отсутствием зеленых насаждений. Годом ранее на этой улице прошел капремонт с укладкой дорожного покрытия, с установками фонаре и оборудованием разворотов на 300 млн рублей.

Мэр автограда предложил горожанам вспомнить о «зеленом подвиге» первостроителей, которым «никто за это денег не платил» и все делалась добровольно.

«Но деревьев много не бывает. Особенно в крупном промышленном центре с высокой экологической нагрузкой. В городе зарегистрировано 190 тыс. машин. Им надо что-то противопоставить», – сказал Магдеев.

Также градоначальник напомнил об открытии детских садов, бассейна, ледового дворца и футбольного манежа. Все эти здания нуждаются в зеленом убранстве, заключил он. 

КВ
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