Метшин переизбран мэром Казани

Ильсур Метшин переизбран на пост мэра Казани. Соответствующее решение принято на I сессии Казгордумы четвертого созыва.

«Большинством голосов главой муниципального образования города Казани, мэром города Казани избран Метшин Ильсур Раисович», — огласила результаты тайного голосования председатель счетной комиссии Лилия Бакулина.

«За» Метшина проголосовали 44 депутата, «против» — четыре депутата.

Напомним, Ильсур Метшин избирался мэром Казани три срока подряд. Столицей Татарстана он руководит уже более 15 лет. В прошлом году Метшин также занял пост президента Консультативного комитета местных органов власти при ООН.