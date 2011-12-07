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Метшин переизбран мэром Казани

Казгордума избрала Метшина на пост мэра столицы РТ.

Ильсур Метшин переизбран на пост мэра Казани. Соответствующее решение принято на I сессии Казгордумы четвертого созыва.

«Большинством голосов главой муниципального образования города Казани, мэром города Казани избран Метшин Ильсур Раисович», — огласила результаты тайного голосования председатель счетной комиссии Лилия Бакулина.

«За» Метшина проголосовали 44 депутата, «против» — четыре депутата.

Напомним, Ильсур Метшин избирался мэром Казани три срока подряд. Столицей Татарстана он руководит уже более 15 лет. В прошлом году Метшин также занял пост президента Консультативного комитета местных органов власти при ООН.

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