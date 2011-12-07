Метшин переизбран мэром Казани

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Ильсур Метшин переизбран на пост мэра Казани. Соответствующее решение принято на I сессии Казгордумы четвертого созыва.
«Большинством голосов главой муниципального образования города Казани, мэром города Казани избран Метшин Ильсур Раисович», — огласила результаты тайного голосования председатель счетной комиссии Лилия Бакулина.
«За» Метшина проголосовали 44 депутата, «против» — четыре депутата.
Напомним, Ильсур Метшин избирался мэром Казани три срока подряд. Столицей Татарстана он руководит уже более 15 лет. В прошлом году Метшин также занял пост президента Консультативного комитета местных органов власти при ООН.