Неравнодушным казанцам предлагают поучаствовать в акции «Добрая библиотека»

В рамках акции «Добрая библиотека» неравнодушные казанцы смогут принести книги для детских больниц города до 27 сентября. Об этом пишет пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Сообщается, что для читателей подойдут разные книги всех возрастов. Чтобы поучаствовать в акции, можно обратиться в любой из пяти пунктов приема: в Галерее современного искусства, КЦ «Сайдаш», культурном центре «Московский», библиотеке №26 и экоцентре «Дом».

После сбора книги будут отсортированы и распределены по детским больницам Казани, где установлены специальные стеллажи. Остальные будут направлены в сельские библиотеки, подростковые клубы, дома ветеранов и другие учреждения, готовые обновить свой библиотечный фонд.