Студент из Казани взял золото в финале Национального чемпионата WorldSkills Russia. Парень сражался в компетенции «Электроника», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Успешно пройти отборочные соревнования, выйти в финал и занять первое место Алмазу Долгоаршинных помогла подготовка на технологической площадке Казанского радиомеханического колледжа. Учреждение стало частью федеральной сети мастерских среднего профессионального образования, созданных на средства гранта по национальному проекту «Образование».

Соревнования проходили в дистанционно-очном формате. Конкурсанты демонстрировали знания и навыки по разработке аппаратного обеспечения, программированию встраиваемых систем, сборке и настройке устройств, поиску неисправностей, ремонту и измерениям электронных приборов.