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В Казани пожарные тушат частный дом

Здание загорелось рано утром 21 сентября.

В Казани пожарные тушат частный дом, пожар в котором произошел рано утром, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Информация о пожаре на улице Штуракая поступила на номер экстренных служб около 7.30. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огонь успел охватить кровлю дома и мансарду. Есть угроза перекидывания пламени на соседние дома.

На месте происшествия работают пять стволов, проложены две магистральные линии. На данный момент площадь пожара составляет 250 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. 

КВ
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