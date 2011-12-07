В Казани пожарные тушат частный дом, пожар в котором произошел рано утром, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Информация о пожаре на улице Штуракая поступила на номер экстренных служб около 7.30. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огонь успел охватить кровлю дома и мансарду. Есть угроза перекидывания пламени на соседние дома.

На месте происшествия работают пять стволов, проложены две магистральные линии. На данный момент площадь пожара составляет 250 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.