В казанских ЖК «Седьмое небо» и «Волжские просторы» завершается строительство детских садов

В Татарстане в рамках национального проекта «Демография» завершается строительство трех детских садов. Объекты находятся в высокой степени готовности.

Сейчас инспекторы Госстройнадзора Татарстана провели проверки и выявили незначительные недостатки. После исправления всех замечаний, детсады получат заключение о соответствии проектной документации.

Известно, что дошкольные учреждения общей площадью 3 738,7 кв. м рассчитаны на 220 мест. В здании есть игровые, спальные комнаты, физкультурные и музыкальные залы, кружковые кабинеты. В них могут пребывать шесть групп для ясельного возраста, и еще столько же для детей от 3 до 7 лет.

Также уже завершили работы в дошкольном учреждении в Сабинском районе республики. Общая площадь объекта составила 1 441 кв. м. Садик, рассчитанный на 50 малышей, готовится к итоговой проверке.