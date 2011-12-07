В попытке отказаться от несуществующего кредита казанец перечислил мошенникам 1,5 млн рублей

Житель Казани — 25-летний мужчина — стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.

Злоумышленники позвонили потерпевшему, представившись сотрудниками банка, и сообщили, что на имя того якобы поступила заявка на 2 млн рублей. После этого они сообщили инструкции об отказе от кредита, для чего молодому человеку предложили снять кредитные средства с банковской карты и перечислить их на указанный счет.

Потерпевший выполнил инструкции, но после все же заподозрил неладное и связался с банком, где ему сообщили, что он стал жертвой обмана.