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В Татарстане на трассе авто перевернулось в кювет

Водитель сломал нос и пробил голову.

В Татарстане на трассе М7 легковушка перевернулась в кювет, сообщает ИА «Татар-информ».

По данным агентства, ДТП произошло недалеко от села Шильнебаш утром 20 сентября. 58-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на «встречку» и улетел в кювет. Авто перевернулось на крышу.

Прибывшие на место аварии медики диагностировали у водителя перелом носа, ушибы грудной клетки и раны головы. Пострадавшего госпитализировали.

Водитель не был пристегнут ремнями безопасности. 

КВ
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