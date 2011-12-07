В Татарстане на трассе авто перевернулось в кювет

В Татарстане на трассе М7 легковушка перевернулась в кювет, сообщает ИА «Татар-информ».

По данным агентства, ДТП произошло недалеко от села Шильнебаш утром 20 сентября. 58-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на «встречку» и улетел в кювет. Авто перевернулось на крышу.

Прибывшие на место аварии медики диагностировали у водителя перелом носа, ушибы грудной клетки и раны головы. Пострадавшего госпитализировали.

Водитель не был пристегнут ремнями безопасности.