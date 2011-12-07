Активисты попросили Минниханова отменить концерт «кощунника» Моргенштерна

Рустам Минниханов разместил пост в своем Instagram-аккаунте с соболезнованиями родным погибших в результате стрельбы в Пермском университете. Под постом развернулись настоящие дебаты о том, нужно ли в Казани проводить концерты Моргенштерна в Казани, ведь по мнению активистов, такие артисты серьезно вредят самосознанию молодежи, что может привести к тяжелым последствиям.

«Одно из наших коллективных обращений я отправила на вашу рабочую электронную почту! Кроме прочего, обращения ушли руководству заведений, где планировались концерты Элджея и Моргенштерна. Концерт Элджея в ресторане „ЛЕТО“ руководство ресторана в итоге решило отменить! Просто нормальные люди оказались», — сказано в одном из комментариев.

Активисты назвали Моргенштерна и Элджея «кощунниками» и просят привлечь их к ответственности.

Киберспорт, по мнению активистов, тоже является опасной игрушкой в руках неокрепших умов, поэтому его необходимо запретить.