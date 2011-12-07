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Мессенджер Telegram могут оштрафовать за распространение копий книги Бориса Акунина

С заявлением оштрафовать мессенджер обратилась Ассоциация по защите авторских прав.

Мессенджер Telegram могут оштрафовать за незаконное распространение копий книги Бориса Акунина. С заявлением оштрафовать мессенджер обратилась Ассоциация по защите авторских прав к Роскомнадзору. Об этом пишет газета «Ведомости». 

«Действия компании Telegram Messenger LLP в рассматриваемой ситуации, по нашему мнению, подпадают под признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — сказано в заявлении. 

Ассоциация простит завести административное дело потому, что она представляет интересы издательств АСТ, «Альпина», «Эксмо», МИФ и других. Это одни из самых популярных издательств России, которые издают многие произведения современных и не только авторов. 

В случае доказательства правонарушения штраф для юридических лиц может достигать 4 млн рублей. 

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