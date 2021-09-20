«Ненавязчиво и с юмором»: прокатились на поезде родных языков в казанском метро

Корреспондент «Казанских ведомостей» спустилась в метро, чтобы оценить инициативу мэрии города в создании поезда родных языков. «Метро — это прекрасная локация, чтобы креативно, а главное — ненавязчиво и с юмором популяризировать языки народов Татарстана», — отметила, представляя проект, руководитель исполкома по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Состав прибывает на станцию, и первое, что можно увидеть — фразы на разных языках народов Татарстана: татарском, русском, мордовском и других.

Захожу в первый вагон, и здесь жителей города сразу встречает изображение Габдуллы Тукая в полный рост. Поэт приглашает сделать селфи, хотя желающих сфотографироваться среди пассажиров я не увидела. Недалеко от портрета поэта замечаю неофициальный девиз нашей республики «Без булдырабыз!». Рядом плакат с фразой «Родной язык» на разных языках, и если текст кириллицей я прочитать могу, то с грузинским или корейским появляются сложности — нужна транскрипция.

На следующей станции успеваю перейти во второй вагон. Здесь мы узнаем, что произносить все-таки следует «о́бнял» вместо «обня́л», а Лев Толстой знал татарский язык. Слева от меня скучал молодой человек, я спросила у него, что он думает по поводу поезда родных языков. Он признался, что только благодаря ему узнал сегодня, что 2021 год назван Годом народного единства.

«Такой поезд — это свежая идея, которая еще раз напоминает об этническом разнообразии нашей республики», — отозвалась другая пассажирка особого поезда.