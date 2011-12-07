Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

ЦИК обработал 100% протоколов на выборах в Госдуму

«Единая Россия» набрала 49,82% голосов избирателей.

Центральный избирательный комитет обработал 100% протоколов на выборах в Госдуму России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК РФ. 

«Единая Россия» стала победителем с 49,82%. Второе место заняла партия КПРФ, набравшая 18,93%. Третье место заняла партия ЛДПР с 7,55%. Четвертую строчку заняла партия «Справедливая Россия», получившая 7,46% голосов. Пятую — «Новые люди» с 5,32%.

«Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму», — отмечает ЦИК РФ.

Напомним, что выборы в Госдуму РФ длились три дня. Ранее Элла Памфилова, заявила, что окончательно итоги голосования на выборах в Государственную Думу РФ VIII созыва будут подведены 24 сентября.

КВ
Лента новостей