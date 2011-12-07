ЦИК обработал 100% протоколов на выборах в Госдуму

Центральный избирательный комитет обработал 100% протоколов на выборах в Госдуму России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК РФ.

«Единая Россия» стала победителем с 49,82%. Второе место заняла партия КПРФ, набравшая 18,93%. Третье место заняла партия ЛДПР с 7,55%. Четвертую строчку заняла партия «Справедливая Россия», получившая 7,46% голосов. Пятую — «Новые люди» с 5,32%.

«Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму», — отмечает ЦИК РФ.

Напомним, что выборы в Госдуму РФ длились три дня. Ранее Элла Памфилова, заявила, что окончательно итоги голосования на выборах в Государственную Думу РФ VIII созыва будут подведены 24 сентября.