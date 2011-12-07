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В октябре на маршруты в Казани могут не выйти 100 автобусов

Страховые компании отказывают перевозчикам в оформлении договоров ОСАГО.

В октябре на маршруты в Казани могут не выйти 100 автобусов — страховые компании отказывают им в оформлении договоров ОСАГО. Об этом сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Больше месяца перевозчики Казани пытаются решить вопрос со страхованием автобусов. Перевозчики не собирались выносить данный вопрос в публичное поле, но так как страховые компании нас не слышат — у нас нет другого выхода. Данный пост — это публичное обращение в Российский Союз Автостраховщиков и к регулятору — Центробанку», — сообщил Темляков в паблике Ассоциация АТП РТ во «ВКонтакте». 

ОСАГО дает возможность автобусу, попавшему в ДТП, получить выплаты от страховой компании. Если у транспортного предприятия не застрахована его гражданская ответственность владельца автобуса, то предприятие само возмещает причиненный ущерб. Страхование ответственности — обязанность, установленная законом.

Темляков добавил, что Исполком города и Комитет по транспорту Казани уже подключились к решению вопроса.



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