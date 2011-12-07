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В поселке Новая Сосновка открылась многофункциональная площадка

Открытие состоялось в субботу.
В Советском районе Казани после ремонта открыта многофункциональная площадка «Спортландия», сообщает пресс-служба мэрии города. Она расположена в поселке Новая Сосновка. В ходе работ новое покрытие появилось на волейбольно-баскетбольной и футбольной площадках, установлены тренажеры и наружное освещение. Первыми обновленный искусственный газон опробовали команды школ №124 и №141. В ходе праздника родители также могли записать детей в спортивные секции. На ремонт площадки было потрачено около 5,7 млн рублей.
КВ
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