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Больных ласточек, найденных в Казани, вылечат и выпустят в Сочи

Птиц обнаружила жительница столицы РТ и принесла в Центр реабилитации «Полнолуние».

Больных ласточек, найденных в Казани, вылечат и выпустят на свободу в Сочи, сообщает ИА «Татар-информ».

По информации агентства, больных птиц обнаружила на чердаке частного дома жительница Казани. Ласточки не смогли улететь в теплые края из-за болезни и остались на зимовку. Девушка привезла птиц в Центр реабилитации диких животных «Полнолуние».

«Они обе больные: у одной бактериальная инфекция в желудочно-кишечном тракте, у второй — гельминтоз. Мы отвезем птиц в начале ноября в Сочи и там выпустим. Мы отправимся в Краснодарский край на ежегодный съезд реабилитационных центров», — отметил директор Центра, студент Казанской ветеринарной академии Кай Куклин.

Обычно деревенские ласточки улетают в теплые края в середине сентября. Если бы девушка не обратила внимание на ласточек, насекомые рано или поздно закончились, а птицы могли бы погибнуть.  

КВ
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