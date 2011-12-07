Больных ласточек, найденных в Казани, вылечат и выпустят в Сочи

Больных ласточек, найденных в Казани, вылечат и выпустят на свободу в Сочи, сообщает ИА «Татар-информ».

По информации агентства, больных птиц обнаружила на чердаке частного дома жительница Казани. Ласточки не смогли улететь в теплые края из-за болезни и остались на зимовку. Девушка привезла птиц в Центр реабилитации диких животных «Полнолуние».

«Они обе больные: у одной бактериальная инфекция в желудочно-кишечном тракте, у второй — гельминтоз. Мы отвезем птиц в начале ноября в Сочи и там выпустим. Мы отправимся в Краснодарский край на ежегодный съезд реабилитационных центров», — отметил директор Центра, студент Казанской ветеринарной академии Кай Куклин.

Обычно деревенские ласточки улетают в теплые края в середине сентября. Если бы девушка не обратила внимание на ласточек, насекомые рано или поздно закончились, а птицы могли бы погибнуть.