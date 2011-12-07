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КГЭУ вышел в финал Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

Вуз вышел в финал в конкурсе флешмобов на тему бережного отношения к энергоресурсам и труду работников ТЭК и конкурсе на создание новой официальной песни фестиваля.

КГЭУ вышел в финал Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Мероприятия #ВместеЯрче включены в программу российского председательства БРИКС в 2020 году и пройдут в октябре текущего года в Москве и Саранске. 

Фестиваль открыт для участия организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций и проводится с 2016 года. 

В номинации «Песня» из 27 заявок в следующий этап прошли 10. В номинацию «Флешмоб» поступило 95 заявок, в финал прошло 30 видеороликов.

КВ
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