КГЭУ вышел в финал Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Мероприятия #ВместеЯрче включены в программу российского председательства БРИКС в 2020 году и пройдут в октябре текущего года в Москве и Саранске.

Фестиваль открыт для участия организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций и проводится с 2016 года.

В номинации «Песня» из 27 заявок в следующий этап прошли 10. В номинацию «Флешмоб» поступило 95 заявок, в финал прошло 30 видеороликов.