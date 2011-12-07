Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Кредитоспособность Татарстана и еще 5 регионов выше, чем у Российской Федерации

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings назвал шесть регионов, у которых собственная кредитоспособность выше, чем у суверена.

Кредитоспособность Татарстана оценили выше, чем кредитоспособность Российской Федерации. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings назвал шесть регионов, у которых собственная кредитоспособность выше, чем у суверена, , сообщает РБК.

«Собственная кредитоспособность шести российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, оценивается выше, чем у суверена — Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Рейтинги находятся на одном уровне с суверенным рейтингом страны, так как, согласно принципу Fitch, регионы не могут иметь рейтинги выше суверенного. Татарстан также обладает максимально высокой оценкой устойчивости к долговой нагрузке, отмечает агентство.

КВ
Лента новостей