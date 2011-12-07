Кредитоспособность Татарстана и еще 5 регионов выше, чем у Российской Федерации

Кредитоспособность Татарстана оценили выше, чем кредитоспособность Российской Федерации. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings назвал шесть регионов, у которых собственная кредитоспособность выше, чем у суверена, , сообщает РБК.

«Собственная кредитоспособность шести российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, оценивается выше, чем у суверена — Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Рейтинги находятся на одном уровне с суверенным рейтингом страны, так как, согласно принципу Fitch, регионы не могут иметь рейтинги выше суверенного. Татарстан также обладает максимально высокой оценкой устойчивости к долговой нагрузке, отмечает агентство.