Назначен новый руководитель горисполкома Казани

Депутаты большинством голосом утвердили нового руководителя исполкома г. Казани — им стал Рустем Гильфанович Гафаров. До избрания на эту должность он являлся первым заместителем главы горисполкома и курировал вопросы социальной сферы и гражданской защиты.

Новому руководителю 55 лет. В перечне вех его трудовой биографии — инженер-механик, начальник компрессорного цеха Казанского молочного комбината, в 2001 году поработал индивидуальным предпринимателем, а в 2006 году перешел на работу в администрацию Советского района Казани. С мая 2010 года по октябрь 2018 года — глава администрации Советского района Исполкома МО Казани.

С 11 октября 2018 года и до сегодняшнего дня — первый заместитель руководителя исполкома Казани. Женат, воспитывает двоих детей.