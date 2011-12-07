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Назначен новый руководитель горисполкома Казани

В Казанской ратуше в эти минуты продолжается работа второй сессии Казанской городской Думы четвертого созыва.

Депутаты большинством голосом утвердили нового руководителя исполкома г. Казани — им стал Рустем Гильфанович Гафаров. До избрания на эту должность он являлся первым заместителем главы горисполкома и курировал вопросы социальной сферы и гражданской защиты.

Новому руководителю 55 лет. В перечне вех его трудовой биографии — инженер-механик, начальник компрессорного цеха Казанского молочного комбината, в 2001 году поработал индивидуальным предпринимателем, а в 2006 году перешел на работу в администрацию Советского района Казани. С мая 2010 года по октябрь 2018 года — глава администрации Советского района Исполкома МО Казани. 

С 11 октября 2018 года и до сегодняшнего дня — первый заместитель руководителя исполкома Казани. Женат, воспитывает двоих детей. 

КВ
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