Новый глава исполкома Казани представил программу развития Казани

Одна из важных социальных задач — это обеспечение долгожданным в прямом смысле этого слова жильем обманутых дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Эту проблему Казани необходимо полностью решить в 2021 году.

До сих пор в столице Татарстана десятки домов находятся в аварийном состоянии — необходимо расселить их и предоставить их жителям новое жилье, соответствующее современным требованиям качества жизни.

Для этого предстоит построить новые жилые комплексы и для этого у Казани есть территории: это бывшие индустриальные площадки, которые ждут большой реновации.

Экология окружающей среды горожан также продолжает оставаться острой темой. Необходимо усилить работу по созданию новых очистных сооружений на водозаборах Казани, чтобы казанцы могли пользоваться более чистой водой. Будет продолжено дальнейшее озеленение столицы Татарстана. Казань также поддержит внедрение новых стандартов переработки мусора. Более того — для наглядности необходимо больше представлять населению конкретную продукцию, изготовленную из переработанных отходов. Это могут быть, например, скамейки в парках, сделанные из вторичного сырья.

В сфере медицины Казани предстоит создать в каждом районе города новые медицинские центры, оснащенные самым современным оборудованием. А главное — они должны быть доступны каждому казанцу. Казань уже стала городом высокотехнологичной медицины. Например, всего за 100 дней была сооружена новая инфекционная больница. Но необходимо построить еще 6 больниц и 6 поликлиник, а также еще одну детскую больницу в Заречье.