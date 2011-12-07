Представители разных народов борются с пандемией сообща

Председатель совета Молодежной ассамблеи народов Татарстана, член Общественной палаты Республики Татарстан Тимур Кадыров:

— Многие наши активисты нашли себя в волонтерстве. Ребята оказывали помощь пожилым и нуждающимся гражданам. В основные задачи входили покупка, доставка продуктов и лекарств, вынос мусора. При этом соблюдались все правила защиты. Волонтеры выполняли свою работу в масках, перчатках, всегда имея при себя дезинфицирующее средство. Искренне радует то, что не остались равнодушными татарстанские предприниматели. Например, в Мензелинском муниципальном районе бизнесмены предоставили продуктовые наборы для нуждающихся семей. Среди прочего наши волонтеры занимались круглосуточной дезинфекцией. В Альметьевском муниципальном районе мы дезинфицировали аптеки, магазины, детские площадки и прочие общественные места. Также санобработка проводилась в сельских поселениях, где жили излечившиеся от коронавирусной инфекции и вернувшиеся в Татарстан из-за границы и других регионов РФ. Не имеет значения, сколько тебе лет и чем ты занимаешься. На добрый поступок способен каждый.

Руководитель РОО «Вьетнамское общество Республики Татарстан «Доанкет» («Единство») Дам Зань Лам:

— С самого начала пандемии наша организация оказывала посильную помощь населению. Мы организовали массовый пошив многоразовых медицинских масок и обеспечили средствами индивидуальной защиты студентов, педагогический состав и персонал крупнейших казанских вузов. Среди получателей изделий — К (П)ФУ, КНИТУ им. А. Н. Туполева, КНИТУ-КХТИ и другие. Еще около трех тысяч масок было роздано на улицах Казани. Акция проходила в Советском, Ново-Савиновском районах и ЖК «Радужный». А для того чтобы поддержать свою диаспору, был создан специальный штаб. Центр занимался адресной, точечной поддержкой. Мы осуществляли денежные переводы нуждающимся. Также содействовали госпитализации в лечебные и реабилитационные учреждения республики в случаях, когда это было необходимо. В сложные времена нельзя отворачиваться от людей. На скорое восстановление экономики рассчитывать не приходится. Бороться за будущее надо сообща.

Руководитель МОО «Национально- культурная автономия грузин г. Казани «Сиони» Маринэ Хухунашвили:

— Грузины в нашу организацию за помощью не обращались. Сумели справиться с ситуацией самостоятельно. Радует то, что мои соотечественники адаптировались, приспособились к особенностям жизни в новом государстве. Но, конечно же, в стороне от общей беды мы не остались. Среди грузин, обосновавшихся в столице РТ, очень много благотворителей и меценатов. Например, владелец популярной сети кафе-хинкальных доставил в ковид-центр (в 7-ю городскую больницу) 110 обедов для врачей. Другой казанский бизнесмен грузинского происхождения взял шефство над 15 малообеспеченными семьями. Подопечные ежедневно получали горячие обеды и продуктовые наборы. Помимо прочего грузинские филантропы активно перечисляли денежные средства в различные республиканские фонды, поддерживающие тяжело больных детей и их родителей. Хочется надеется, что ситуация нормализуется. И коронавирус перестанет быть смертоносным благодаря естественной мутации.