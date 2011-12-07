Стал известен желаемый портрет молодого казанца

Более 500 тысяч жителей Казани – это люди в возрасте около 30 лет и это большой задел в динамичное, высокотехнологическое развитие нашего мегаполиса. Такие данные привел в своем докладе на II сессии Казанской городской Думы четвертого созыва, проходящей сейчас в Казанской ратуше новый глава исполкома Казани Рустем Гафаров. Но для сохранения этого молодежного потенциала необходимо развивать различные программы самореализации этой наиболее динамичной возрастной группы населения.

Гафаров обрисовал депутатам идеальный портрет молодого, уже состоявшегося в жизни жителя Казани, находящегося в самом расцвете лет. Он молод, энергичен, полон сил – для этого ему помогают активные занятия спортом и отсутствие вредных привычек. Идеальный казанец одинаково хорошо владеет двумя государственными языками Республики Татарстан – русским и татарским, но при этом неплохо знает и один иностранный язык. У него крепкая дружная семья и один, а еще лучше – два-три ребенка.

Кстати, продолжая разговор о идеальном казанце, сейчас уже почти половина казанцев занимаются спортом. А мода на здоровый образ жизни продолжает доминировать в обществе. Сейчас средняя продолжительность жизни жителя Казани составляет около 75 лет.

А вот нашему молодому, но уже идеальному казанцу поставлена задача прожить уже как минимум более 78 лет.