Татарстан направит на оздоровление Волги 544 млн рублей

В 2021 году на оздоровление Волги из республиканского бюджета будет выделено 544 млн рублей, сообщила заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Спикер добавила, что также будет выделено 13 млрд на развитие сельского хозяйства. Еще 2 млрд будет выделено на поддержку личных подсобных хозяйств и частных подворий. 43,5 млн рублей направят на содержание сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям и 56,7 млн рублей выделят на отлов, содержание и регулирование численности безнадзорных животных.