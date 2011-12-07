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Татарстан направит на оздоровление Волги 544 млн рублей

Всего на охрану окружающей среды из республиканского бюджета в 2021 году будет выделено 975,5 млн рублей.

В 2021 году на оздоровление Волги из республиканского бюджета будет выделено 544 млн рублей, сообщила заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. 

Спикер добавила, что также будет выделено 13 млрд на развитие сельского хозяйства. Еще 2 млрд будет выделено на поддержку личных подсобных хозяйств и частных подворий. 43,5 млн рублей направят на содержание сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям и 56,7 млн рублей выделят на отлов, содержание и регулирование численности безнадзорных животных.

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