В Казани подвели итоги «Тотального диктанта»

17 октября в Казани состоялся тотальный диктант. В республике было развернуто свыше 250 площадок для проведения масштабного мероприятия. Автор текста текущего года — современный русский писатель Андрей Геласимов. Он подготовил историю об ученом-самоучке, ставшим основоположником современной космонавтики — Константине Циолковском.

Самой популярной площадкой для написания диктанта среди татарстанцев стал лицей № 146 Ново-Савиновского района столицы РТ. Об этом рассказала председатель Республиканского совета филологов и учителей русского языка акции «Тотальный диктант» Ирина Александровская на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ». Подвергнуть испытанию свои знания по родному языку явились в лицей 236 граждан.

К слову, всего в нынешнем году «Тотальный диктант» написали более 11,5 тысяч жителей РТ. Из них казанцев — более 2,5 тысяч человек.