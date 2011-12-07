В Казани в Доме-музее Василия Аксенова состоялся вечер памяти Равиля Бухараева

Вечер вели профессор института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Альфия Галимуллина и директор Дома-музея Василия Аксенова Ирина Аксенова.

В день рождения Равиля Бухараева звучали его стихи на русском, французском, английском языках, выступили исследователи его творчества, своими воспоминаниями поделились его друзья. С интересом было встречено видеописьмо из Лондона вдовы Равиля Бухараева — известной писательницы, поэтессы, фотохудожника Лидии Григорьевой. Виртуально присутствовала на вечере кузина поэта Луиза Бухараева, живущая в Париже.

— Несмотря на дистанцию, была сегодня с вами — моими казанскими друзьями, родственниками, коллегами и с Лидией Григорьевой. Союз Казань — Лондон — Париж оказался эффективным. И несмотря на то, что годы удаляют от нас дату ухода Равиля Бухараева в мир иной, его творчество и он сам словно приближаются к нам. В начале октября был объявлен конкурс по переводу произведений Равиля Бухараева на французский язык. Принять участие в нем могут все желающие, — отметила в своем обращении Луиза Бухараева.

На вечере состоялась презентация новых книг Равиля Бухараева — булгарской поэмы «Тень Тамерлана» и «Пьесы-сказки».

— «Тень Тамерлана» — историческая поэма, написанная 20-летним студентом мехмата Равилем Бухараевым. Это уникальный случай в мировой литературе. Поэма стала для меня настоящим открытием. Она пролежала в столе Равиля около сорока лет, почти забытая им самим. Готовясь к своему 60-летнему юбилею, Равиль нашел пожелтевшую машинописную копию «Тени Тамерлана» среди других пожелтевших бумаг в нашей московской квартире. Там стоит дата написания: 1972 год. Это просто нереально! Как начинающий молодой поэт в таком юном возрасте смог создать большое поэтическое полотно о важнейших духовных заповедях ислама и христианства?! Откуда у молодого советского человека, студента математического факультета, столько исторических, теологических и литературных знаний?! Поэма написана мастерски, словно бы рукой зрелого, состоявшегося поэта. А это, безусловно, зависит не только от меры отпущенного таланта, но и от осознания того — зачем тебе этот талант дарован. Именно сейчас я начинаю понимать, что мой муж был поэтом, которого можно поставить в один ряд с классиками! — рассказала в интервью «Казанским ведомостям» Лидия Григорьева.

Вот небольшой отрывок из поэмы «Тень Тамерлана»:

Закат. Береза потемнела.

Лес загустел. В полях покой.

И вечер наполняет тело

Своей неясною тоской.

Люблю тревожно, безответно

Поля, притихший синий лес,

Наплывы голубого света

Из вечереющих небес…

Я знаю, ненадолго это,

Но все ж люблю до немоты…

И пусть тревога — без ответа,

Но песня наша не допета:

Страна моя, со мною ты!

Как сообщила Альфия Галимуллина, в 2021 году, в год 70-летия Равиля Бухараева, запланировано много значимых событий. Например, творчеству поэта будет посвящена международная научная конференция, проходящая в рамках ежегодного фестиваля «Кутуй-фест». Лидия Григорьева готовит к изданию новые книги Равиля Бухараева. Читателей ждет знакомство с его неизданной прозой «Красный лотос», будут переизданы его переводы «Поэзия Золотой Орды».