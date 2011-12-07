В Татарстане зарегистрировано еще два случая смерти от коронаивруса

В Татарстане подтвердили два новых случая смерти от COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Скончались 67-летняя и 79-летняя женщины.

В первом случае лечение осложнялось на фоне сердечной недостаточности, во втором — на ухудшение состояния повлияли хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отмечается в сообщении.

Всего в Татарстане зарегистрировано 105 случаев смерти от коронавируса.

Ранее сообщалось о 44 новых случаях заболевания COVID-19 в республике.