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В Татарстане зарегистрировано еще два случая смерти от коронаивруса

Скончались 67-летняя и 79-летняя женщины.

В Татарстане подтвердили два новых случая смерти от COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Скончались 67-летняя и 79-летняя женщины.

В первом случае лечение осложнялось на фоне сердечной недостаточности, во втором — на ухудшение состояния повлияли хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отмечается в сообщении.

Всего в Татарстане зарегистрировано 105 случаев смерти от коронавируса.

Ранее сообщалось о 44 новых случаях заболевания COVID-19 в республике. 

КВ
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