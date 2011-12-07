В Татарстане зарегистрировано еще два случая смерти от коронаивруса

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Татарстане подтвердили два новых случая смерти от COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
Скончались 67-летняя и 79-летняя женщины.
В первом случае лечение осложнялось на фоне сердечной недостаточности, во втором — на ухудшение состояния повлияли хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отмечается в сообщении.
Всего в Татарстане зарегистрировано 105 случаев смерти от коронавируса.
Ранее сообщалось о 44 новых случаях заболевания COVID-19 в республике.