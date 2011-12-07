День диабета отметили просветительской акцией

В рамках мероприятия специалисты объясняли родителям, как поддержать детей с сахарным диабетом, учили детей правильно относиться к своему здоровью. Для того чтобы мастер-классы были более информативными, спикеры проводили некоторые лекции отдельно для подростков и взрослых.- Проведение Дня диабета стало хорошей традицией. Третий год подряд мы организуем обучающие мероприятия с целью повысить информированность населения об этом заболевании и развеять многие мифы, связанные с ним. Важно продемонстрировать, что при правильных методах компенсации человек с диабетом не отличается от здоровых людей и может вести привычный во всем образ жизни, - рассказал представитель подразделения «Диабет» российского представительства крупной компании-производителя медицинского оборудования Галина Пересыпкина.Среди приглашенных специалистов были главный детский эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии КГМУ Мария Шайдуллина, детский эндокринолог ДРКБ Юлия Исхакова, ассистент кафедры эндокринологии КГМУ Гульназ Газизова, ассистент кафедры эндокринологии КГМУ Юлия Шарипова, психолог Лия Бодрова.Для пришедших на мероприятие проводились мастер-классы на темы: «Едим правильно», «Методы введения инсулина», «Диабет и беременность», «Подростки с сахарным диабетом 1-го типа», «Помповая инсулинотерапия», «Психология и диабет у детей». В ходе акции специалисты проводили мастер-классы, направленные на практическую сторону жизни человека с диагнозом «диабет». Они давали разъяснения по наиболее часто задаваемым в связи с этим заболеванием вопросам. После всех мастер-классов вновь была проведена сессия вопросов и ответов в большом зале, чтобы присутствовавшие получили максимум информации по диабету. Кроме того, ординаторы с кафедры эндокринологии КГМУ каждому желающему измеряли давление, рост, вес и проверяли уровень сахара. Для детей были организованы развлечения. Родители могли оставить их в зоне анимации и пойти на мастер-классы. На занятиях по арт-терапии дети рисовали, а доктор анализировал состояние детей, страдающих диабетом.