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Ирек Шарипов: Не сомневаюсь, что за Тукая проголосуют и чуваши, и марийцы, и удмурты

По мнению директора Дома дружбы народов Татарстана, название аэропорта Казани должно соответствовать особенностям местных жителей.
Директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов считает, что за присвоение имени великого татарского поэта Габдуллы Тукая аэропорту Казани будут голосовать и чуваши, и марийцы, и удмурты. О том, чье имя следует присвоить воздушной гавани столицы Татарстана, он заявил корреспонденту ИА «Татар-информ».«Считаю, что не стоило трогать существующее название, так как, по моему мнению, для жителей Татарстана, да и всей России, нет более красивого названия, чем “Международный аэропорт "Казань"”. Но уж если возникло такое движение по присвоению имен соотечественников, то, конечно, одобряю имя Габдуллы Тукая», – пояснил свою позицию Шарипов.По мнению собеседника агентства, название каждого аэропорта должно соответствовать особенностям региона и его жителей. «Скажем, для гостей Казани в аэропорту имени Габдуллы Тукая должны быть вывешены информационные стенды. И вообще, должно быть понятно, почему аэропорт носит именно его имя», – подчеркнул он.«Это название должно предложить местное население, оно же должны его одобрить, потому что Тукай дорог для нас. Не только для татар, живущих в Республике Татарстан, ведь и русские знают его биографию, его творчество. Чуваши, марийцы, удмурты тоже знают, какое место он занимает в нашей судьбе. Я нисколько не сомневаюсь, что все они будут голосовать за кандидатуру великого поэта», – резюмировал Ирек Шарипов. 
КВ
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