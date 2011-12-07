Ирек Шарипов: Не сомневаюсь, что за Тукая проголосуют и чуваши, и марийцы, и удмурты

Директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов считает, что за присвоение имени великого татарского поэта Габдуллы Тукая аэропорту Казани будут голосовать и чуваши, и марийцы, и удмурты. О том, чье имя следует присвоить воздушной гавани столицы Татарстана, он заявил корреспонденту ИА «Татар-информ».«Считаю, что не стоило трогать существующее название, так как, по моему мнению, для жителей Татарстана, да и всей России, нет более красивого названия, чем “Международный аэропорт "Казань"”. Но уж если возникло такое движение по присвоению имен соотечественников, то, конечно, одобряю имя Габдуллы Тукая», – пояснил свою позицию Шарипов.По мнению собеседника агентства, название каждого аэропорта должно соответствовать особенностям региона и его жителей. «Скажем, для гостей Казани в аэропорту имени Габдуллы Тукая должны быть вывешены информационные стенды. И вообще, должно быть понятно, почему аэропорт носит именно его имя», – подчеркнул он.«Это название должно предложить местное население, оно же должны его одобрить, потому что Тукай дорог для нас. Не только для татар, живущих в Республике Татарстан, ведь и русские знают его биографию, его творчество. Чуваши, марийцы, удмурты тоже знают, какое место он занимает в нашей судьбе. Я нисколько не сомневаюсь, что все они будут голосовать за кандидатуру великого поэта», – резюмировал Ирек Шарипов.