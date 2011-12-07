КНИТУ-КХТИ провёл масштабный профориентационный праздник «Путь к успеху»

Задача праздника, который проходит уже в восьмой раз, — познакомить школьников с возможностями обучения и научной деятельности в КНИТУ-КХТИ, показать будущим студентам перспективы профессиональной карьеры и наградить лучших из лучших.«Что такое успех, каждый должен для себя определить сам, — сказал, открывая вечер, ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко. — Советую вамобратить внимание на лучшие предприятия, где вы сможете пройти практику, а потом и успешно работать. Если университет готовит специалистов прорывных технологий для флагманов индустрии, именно туда вам и нужно поступать!»Успех, отметил ректор, приходит не сразу, и главное — двигаться в правильном направлении, уметь ставить себе реальные задачи, необходимые для совершенствования на выбранном пути и добиваться их исполнения. Он призвал равняться на приглашённых на сцену для награждения студентов КНИТУ — победителей европейского и национального чемпионата WorkdSkills Альберта Минеева, Айнура Шигапова, Эвелину Михайлову, на призеров регионального чемпионата молодых профессионалов, завершившегося недавно.Андрей Поминов, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, поблагодарил вуз за большую работу со школьниками республики и поздравил школьников — победителей отраслевых олимпиад и конкурсов («Нобелевские надежды КНИТУ», «Будущее большой химии» и др.) «Путь к успеху у каждого свой, но у многих он связан со студенческой скамьей, а выбор вуза во многом предопределяет дальнейшую судьбу», — напомнил он.