Минздрав РФ: Десятая часть всех российских волонтеров-медиков – татарстанцы

В Татарстане насчитывается около 2 тыс. волонтеров-медиков. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.«На Татарстан приходится примерно 10% от всех российских волонтеров-медиков, то есть около 2 тыс. волонтеров – это, конечно, огромное количество. В 2018 году с их участием помощь получили почти 30 тыс. человек», – отметил Салагай.По словам замминистра, добровольцы Татарстана проводят масштабную работу. С их участием проведено более 150 мероприятий. На волонтерскую деятельность медики республики тратили свыше 5 тыс. часов в месяц.Всего организация волонтеров-медиков насчитывает более 20 тыс. членов по всей России. Они помогают в медицинских организациях, оказывают содействие врачам в лечении пациентов, а также мотивируют граждан придерживаться здорового образа жизни, рассказал замминистра.«Основное ядро волонтеров составляют студенты медицинских университетов и колледжей. Сейчас у нас даже есть школьники-волонтеры, которые учатся в классах с медицинским или биомедицинским уклоном и в будущем хотели бы поступить в медицинский университет. Так они начинают свое знакомство с профессией», – заключил Салагай.