На товары из Татарстана будут ставить знак «100 лет ТАССР»

Товары татарстанских производителей будут маркировать знаком добровольной сертификации «100 лет ТАССР». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сказал замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер на конференции, посвященной национальной системе сертификации в Казани.«У нас в 2020 году будет 100-летие ТАССР. В связи с этим мы договорились ввести логотип „100 лет ТАССР“ и использовать его как добровольную сертификацию в течение двух лет на территории республики, чтобы бренд Татарстана стал узнаваемым», — сказал собеседник агентства.Он отметил, что знак «100 лет ТАССР» будет ставиться на все виды товаров татарстанских производителей.«Логотип сейчас находится на утверждении. Думаю, со следующего года», — ответил Лернер на вопрос, когда на местных товарах появится новый знак.В Минпромторге республики считают, что новый логотип необходим для продвижения татарстанской продукции.«Чтобы это было знаком качества, чтобы, когда вы покупаете продукцию и видите „100 лет ТАССР“, понимали — вы покупаете качественный продукт», — сказал замминистра промышленности и торговли РТ.Празднование 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР) состоится в 2020 году. Указ об этом подписал Президент РТ Рустам Минниханов в сентябре 2015 года.