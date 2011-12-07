Почти пятая часть курящих татарстанцев отказались от вредной привычки

О том, какие тенденции наблюдаются в регионе в борьбе с этой вредной привычкой, рассказали в ходе пресс-конференции заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Министерства здравоохранения РТ по детской наркологии Степан Криницкий и врач-онколог первого торакального отделения Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана Ильдар Халимов.Международный день отказа от курения отмечается каждый третий четверг ноября. История его возникновения начинается в 70-х годах прошлого века, когда в США граждане стали подавать иски в суды на табачные компании, не предупреждавшие о вреде курения. С тех пор в большинстве стран были приняты законы, направленные на борьбу с курением. В частности, благодаря этому на сигаретных пачках появились предупреждающие надписи.В России федеральный закон о борьбе с курением вступил в силу в 2013 году. Степан Криницкий отметил ощутимый эффект от его действия. По его словам, в отдельных категориях населения распространенность курения снизилась на 40%, в частности среди молодых людей. В общей сложности число курящих в Татарстане снизилось на 18%.Впрочем, Степан Криницкий считает, что существующих мер недостаточно для полной победы над курением. По его мнению, акцизы на табачные изделия должны быть повышены для того, чтобы пачка сигарет стоила 400 - 450 рублей, как в ряде западных стран.Ильдар Халимов в свою очередь отметил, что в республике раком легких ежегодно заболевают около 1300 человек. При этом, заметил он, около 30% смертей от рака связано с курением.