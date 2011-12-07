Татарстанские студенческие стройотряды отпразднуют 55-летие

История СТО в Татарстане началась в 1963 году, в этом году общественное движение отмечает свое 55-летие. О том, как пройдет празднование этого события, рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра по делам молодежи Анна Захматова, исполняющий обязанности директора Республиканского центра СТО в РТ Василий Ислаев, комиссар Татарского республиканского движения СТО с 1976 по 1980 год Юрий Колосов, руководитель направления медицинских отрядов центрального штаба российских СТО Кристина Сидорова.Главная задача СТО - создание занятости для учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования в свободное от учебы время.- Оценивая значимость вклада СТО в развитие молодежной политики страны, нельзя не отметить внутреннюю философию движения, - прокомментировала Анна Захматова. - Оно основано на преемственности поколений, на передаче определенных основ от командира к командиру, от бойца к бойцу. Выходцы из стройотрядов строят успешную карьеру, чему существует немало примеров.Объекты Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани, космодрома «Восточный», АЭС «Мирный атом» - вот короткий перечень строительств, на которых отметились члены СТО в последние годы. В 2018 году СТО Татарстана объединили более 10 тысяч участников. Помимо строительства они были задействованы в качестве проводников поездов на железной дороге, в педагогической деятельности, сельском хозяйстве и многом другом. Студенты Татарстана регулярно принимают участие в федеральных проектах.В рамках празднования юбилейной даты в ближайший месяц планируется проведение целого ряда мероприятий. Так, уже сегодня стартует всероссийский форум студенческих медицинских отрядов «Моя профессия - мое будущее».- Мы будем рады поделиться с регионами теми навыками и опытом, что были наработаны в Татарстане, - пояснил Василий Ислаев.С 23 по 25 ноября пройдет слет СТО Татарстана, который соберет более 200 делегатов со всей республики. Также пройдет подведение итогов ряда конкурсов, проводимых среди региональных СТО в течение года. Выставка, посвященная 55-летию СТО, пройдет в Национальном музее РТ 18 декабря. В экспозиции будут представлены знамена, вымпелы, коллекция значков, вырезки из газет и многое другое. Будет презентована фотолетопись движения СТО в Татарстане. В тот же день состоится пленарное заседание, посвященное подведению итогов деятельности СТО за последние пять лет.