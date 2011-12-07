В Казани прохожий спас рыбака, провалившегося под лед

Казанец спас 89-летнего пенсионера, который провалился под лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Инцидент произошел вчера утром в районе Кировской дамбы города. Мужчина шел на работу, когда услышал крики о помощи. В 20 метрах от берега в воде барахтался пенсионер. Горожанин ползком подобрался к пострадавшему и при помощи доски помог ему выбраться на берег. 89-летнего рыбака госпитализировали.