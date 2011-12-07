Госжилфонд завершил строительство 340-квартирного жилого дома в «Салават Купере».

Дом № 9 по ул. А. Авзаловой в жилом районе «Салават Купере» (строительный № 3-1), построенный за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ, предназначен для участников программы социальной ипотеки, работников предприятий, финансирующих программу, молодыхсемей и детей-сирот.

В доме 17 жилых этажей, два подъезда, общая жилая площадь квартир (из них: 138 – однокомнатных, 168 –двухкомнатных и 34 – трехкомнатных) составляет около 15 тыс. кв.м. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.