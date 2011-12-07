Минниханов о COVID-19: Ситуация в республике напряженная, но стабильная

В Татарстане ситуация с коронавирусом напряженная, но стабильная. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов.

«С максимальной нагрузкой работает система здравоохранения. Ситуация напряженная, но стабильная. Количество мест для приема больных, работа поликлиник, наличие лекарств и кислорода — все эти вопросы оперативно решаются», — сказал глава Татарстана.

Темп прироста новых случаев в республике составляет 0,7%.

За соблюдением санитарно-эпидемиологических мер следят сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

Минниханов поручил главе минцифры РТ запустить горячую линию по вопросам COVID-19 и поблагодарил волонтеров, которые помогают нуждающимся.

«Надо плотно работать с населением, объяснить, куда обращаться. Вся система должна работать слаженно», — отметил президент.