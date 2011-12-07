С отпевания митрополита Феофана организуют прямую трансляцию, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Прощание состоится в понедельник, 23 ноября, в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Начало Божественной литургии — 9 утра. Чин отпевания начнется около 11 часов, проведет его управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Трансляция будет вестись на портале «Православие в Татарстане».

Митрополита Феофана похоронят за алтарем собора Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря.

Президент РТ Рустам Минниханов почтил память о владыке минутой молчания во время субботнего совещания.

Напомним, митрополит Феофан скончался утром 20 ноября от последствий коронавируса.