Скончался директор школы №80 Марс Зиннуров

18 ноября на 57 году жизни скоропостижно скончался директор средней общеобразовательной русско-татарской школы №80 города Казани Марс Камилович Зиннуров.

Он был педагогом по призванию, но для нас, учеников школы №103, где он преподавал в начале 90-х годов, он был больше чем просто учитель. Несмотря на молодость, он раскрывал в каждом ученике способности, о которых мы не догадывались, и делал так, чтобы к правильным решениям мы приходили своим умом. Нам безмерно будет его не хватать, но память о нем навсегда останется с нами — в наших поступках и будущих решениях.

Ученики общеобразовательной русско-татарской школы №103 города Казани глубоко скорбят о безвременной и невосполнимой утрате и выражают искренние соболезнования родным и близким Марса Камиловича Зиннурова.