В Казани госавтоинспекторы провели рейд «Нетрезвый водитель»

В Казани ГИБДД по РТ провело рейд «нетрезвый водитель» в ночь с 20 на 21 ноября, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства с 22.00 до 4.00 выявляли водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, с начала 2020 года в Казани зафиксировано 69 ДТП с участием пьяных водителей. В результате аварий погибли шесть человек, еще 97 — пострадали.

Согласно статье 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянение чревато штрафом в размере до 30 тыс. рублей и лишением водительских прав на срок от полутора лет.