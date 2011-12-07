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В Казани пьяная девушка за рулем BMW снесла забор и вылетела на трамвайные пути

ДТП произошло вечером 20 ноября на проспекте Победы.

В Казани на проспекте Победы пьяная девушка за рулем BMW снесла забор и вылетела на трамвайные пути, сообщает ИА «Татар-информ».

По информации агентства, ДТП произошло вечером 20 ноября. На место прибыли госавтоинспекторы, на которых девушка отреагировала агрессивно. Она стала кричать и отказывалась пройти в патрульное авто.

В итоге нарушительницу доставили в отдел полиции, где на нее были составлены протоколы о пьяной езде и неповиновению полиции.

КВ
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