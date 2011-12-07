В Татарстане впервые на региональном этапе WorldSkills проходит конкурс «Преподавание технологий»

В Татарстане на региональном этапе WorldSkills проходит конкурс по компетенции «Преподавание технологий», сообщает минобрнауки РТ.

«Одной из площадок чемпионата стал Дом научной коллаборации при Елабужском институте КФУ. Здесь впервые в истории регионального чемпионата проходит конкурс по компетенции „Преподавание технологии“», — уточняется в сообщении.

Участники в роли учителей разрабатывали интерактивный сценарий урока и организовывали проектную деятельность. Их учениками выступали студенты-волонтеры. Также в конкурс были включены работы по 3D-моделированию, конструирования модели и разработки методических рекомендаций для работы с учениками.

В конкурсе приняли участие представители Бугульминского профессионального педагогического колледжа, Нижнекамского педагогического колледжа, Дома научной коллаборации имени К. А. Валиева, Елабужского колледжа культуры и искусств, Учебно-производственного предприятия «Диаз» Елабуги.

По результатам регионального этапа будет сформирован состав сборной республики, которая представит Татарстан в финале WorldSkills Russia в Уфе в 2021 году.