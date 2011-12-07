Автонадзор: Нарушения казанских перевозчиков в этом году выросли более чем в два раза

Средне-Волжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Ространснадзора с начала года выявило у казанских перевозчиков 499 нарушений. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 213 нарушений. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в управлении. «В 2017 г. выявлено 213 нарушений. В 2018-м выявлено 499 нарушений. В 2017 году проведено 43 рейдовые проверки совместно с ГИБДД , 94 плановые и внеплановые проверки. В этом году проведено 112 рейдовых проверок совместно с ГИБДД , 50 плановых и внеплановых проверок», — говорится в сообщении.Кроме того, увеличились и суммы штрафов. По итогам прошлого года перевозчикам Казани были выписаны штрафы на общую сумму 2 млн 120 тыс. рублей. В 2018 — 4 млн 524 тыс. рублей.аще всего транспортное законодательство нарушают муниципальные предприятия. Так, первые строчки в антирейтинге заняли МУП Казани ПАТП № 4 и МУП Казани ПАТП № 2. Далее в списке значатся ООО «Ак Барс Трансфер», ООО «Экспресс-Тур», ООО «Волжские пассажирские перевозки».Самые распространенные виды нарушения: нарушение режима труда и отдыха (55%), отсутствие карт маршрутов регулярных перевозок (17%), нарушение ведения путевой документации (7%).Уровень аварийности на городском пассажирском транспорте остается достаточно высоким, рассказал агентству заместитель начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радик Рамазанов.«Причем половина всех аварий, где люди получили увечья, связана с падением пассажиров. В каких-то случаях и пассажир сам виноват, не будем отрицать, не держатся в общественном транспорте. Где-то, конечно, и водитель превышает скоростной режим, не очень адекватно ведет себя на дороге. Где-то превалирует и погоня за пассажиром», — сказал он. Один из путей, чтобы избежать погони за пассажиром, — это создать график и отойти от плановости у водителя, чтобы водитель не отвечал за выручку, а отвечал только за соблюдение правил дорожного движения и режим движения, добавил собеседник агентства.