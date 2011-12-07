"Легенды Поволжья" на сцене КНИТУ

В этом году фестиваль принимал творческие коллективы из Мордовии и Чувашии. В гала-концерте были представлены номера исполнителей из Татарстана и Башкирии. Кроме того, каждый год активное участие в фестивале принимают иностранные студенты КНИТУ и других вузов Поволжья, и в этом году были представлены номера от Демократической Республики Конго, Кот-д'Ивуара и Шри-Ланки.Под сенью крыл Птицы счастья прошел фестиваль в этом году, представленный в стиле «Легенды Поволжья», где каждый номер предвосхищали прекрасные стихи и визуализация на современной сцене, которые сразу погрузили зрителей в многонациональную колоритную сказку.Концерт был наполнен яркими номерами разных жанров. Зрителей удивляли красочные национальные костюмы, восхищали танцы, песни, инструментальные номера. Особенно поразил всех рэп-дуэт (Джая Елисея и Ако Рафаэль из КНИТУ), представляющий Кот-д'Ивуар. Гостям фестиваля посчастливилось увидеть не только казачий танец от танцевального коллектива «Сайдаш» из КазГИК, но и услышать удивительный и проникновенный казачий романс о несчастной любви Эльнары Гараевой из КГМУ. А под громкие барабаны и народные мелодии Шри-Ланки от участников из Казанского инновационного университета им. В.Г.Тимирязева хлопал и вибрировал в унисон весь зал.С напутственными словами на сцену поднялись профессор, доктор технических наук, проректор по учебной работе КНИТУ Бурмистров Алексей Васильевич, заместитель начальника Управления по реализации национальной политики Департамента по внутренней политике Президента Республики Татарстан Ефимов Евгений Петрович и заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Исаева Анастасия Георгиевна. Гости отметили, как фестиваль дружбы народов давно стал визитной карточкой КНИТУ, так и дух дружбы, согласия и созидания стал визитной карточкой нашей республики, ведь именно такие мероприятия позволяют познакомиться с тем, что несет в себе культура каждого народа.Фестиваль в этом году посетило огромное количество гостей, заполнивших весь зал, чтобы увидеть выступления коллективов из разных вузов Поволжья: КНИТУ, КГК им. Н.Г.Жиганова, КГМУ, КГЭУ, КазГИК, ЧГПУ, КГАСУ, КНИТУ-КАИ, КФУ.Гала-концерт прошел на одном дыхании, и судя по громким аплодисментам зала, бурной реакции зрителей, атмосфере, которая царила в зале, идея фестиваля об обогащении культуры и традиций разных национальностей, обмене мастерством имеет важное значение для всех студентов и общества в целом.