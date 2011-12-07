Операция «Ель» продлится до 31 декабря

Создано около 150 мобильных патрульных групп из числа сотрудников лесничеств и территориальных отделов МВД по Республике Татарстан. Все они обеспечены транспортом и ГСМ. В их задачу входит ежедневное патрулирование лесных участков с преобладанием хвойных насаждений. Операция продлится до 31 декабря.Специалисты Министерства лесного хозяйства РТ напоминают, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 200 до 300 тыс. рублей. Кроме того, лицо, совершившее незаконную рубку, должно будет возместить ущерб, нанесенный лесам, который зависит от породы срубленного дерева, места его произрастания и категории защитности лесов.Обо всех фактах нарушения лесного законодательства можно сообщать на прямой номер лесной охраны 8-800-100-94-00, а также через мобильное приложение «Народный контроль».