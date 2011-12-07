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По улицам Нижнекамска поехал новогодний трамвай

По улицам Нижнекамска поехал новогодний трамвай
Его первыми пассажирами стали дети из нижнекамского интерната для слабослышащих. Ребята посмотрели спектакль, поучаствовали в новогодних приключениях и получили подарки из рук Деда Мороза, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
КВ
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