Римма Ратникова поздравила Союз журналистов Татарстана со столетием

Союзу журналистов Татарстана завтра, 21 декабря, исполнится сто лет. С предстоящим юбилеем организацию поздравила ее руководитель, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова.Руководитель Союза журналистов республики напомнила об истории возглавляемой ею организации. 21 декабря 1918 года журналисты нескольких казанских газет организовали инициативную группу, которая на своем заседании пришла к выводу о необходимости объединения. Созданный через несколько дней, 26 декабря, Казанский союз журналистов стал первой общественной организацией на территории современного Татарстана.Этот союз является прообразом нынешнего Союза журналистов РТ, однако не его непосредственным предшественником. После ряда трансформаций к 1930 году он оказался ликвидирован. Возобновлена организация была только в конце 1950-х годов.«Первыми членами Союза журналистов СССР в нашей республике, пройдя жесткий отбор, стали Галим Рябков, Бари Корбанов, Юрий Любимов, Самуил Оффенгенден, Марьям Дибаева, Михаил Петров, Шамси Хамматов… Всего в Союз журналистов ТАССР нового призыва вступили 53 члена, и этого права быть первыми они удостоились как самые талантливые, инициативные, высокопрофессиональные журналисты», – заметила Ратникова.Зампредседателя Госсовета РТ также обратила внимание на неразрывную связь работы СМИ и повседневной жизни республики и подчеркнула, что сейчас Союз журналистов Татарстана является самым крупным творческим союзом РТ. «Нас объединяет любимая профессия. Нас объединяет родная республика, на благо которой мы творим и созидаем», – отметила она.«Огромное спасибо всем, кто активно участвует в журналистском движении, верой и правдой служит Журналистике. Желаю вам в условиях наступления эры Интернета и всеобщей цифровизации сохранять верность профессии, быть интересными своей аудитории и сохранять доверие своих читателей, слушателей, зрителей!» – завершила Ратникова свое обращение.