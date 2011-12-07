Стало известно, где можно будет запускать салют на Новый год

В этот период в Казани установлен запрет на использование пиротехнических изделий на территориях, расположенных в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса. Также салют и петарды нельзя запускать ближе 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог.С 20 декабря по 10 января отделом надзорной деятельности по Казани МЧС России по РТ будут проводиться рейды по выявлению и пресечению несанкционированной реализации пиротехнических изделий, состоятся пожарно-профилактические осмотры объектов и мест проведения новогодних и рождественских мероприятий, а также будет организовано дежурство на объектах с массовым пребыванием детей.Для запуска пиротехнических изделий в новогодние праздники в Казани определены специальные площадки:автомобильная стоянка для транспорта напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще в Приволжском районе;площадка поймы реки Казанки вблизи пересечения улиц Чуйкова и Гаврилова;набережная Кировской дамбы;площадка на пересечении улиц Назиба Жиганова и Сабира Ахтямова за казанским ипподромом.На организованных площадках будут дежурить медики и пожарные.С детальной информацией об использовании и порядке применения пиротехнических изделий можно ознакомиться на официальном портале Казани на странице управления гражданской защиты исполкома города.