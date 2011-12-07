Татарстанская пенсионерка лишилась 320 тыс. рублей в попытке получить компенсацию за некачественный товар

В Альметьевском районе Татарстана пенсионерка стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Женщина обратилась с заявлением в полицию где указала, что в период с 6 по 10 декабря ей звонили неизвестные и уведомляли о возможности получить компенсационные выплаты за ранее приобретенный некачественный товар. В надежде на это пенсионерка перевела 322 тыс. рублей. После чего телефонные номера оказались недоступны, а компенсации женщина не получила. Возбуждено уголовное дело.