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Татарстанская пенсионерка лишилась 320 тыс. рублей в попытке получить компенсацию за некачественный товар

Женщина обратилась с заявлением в полицию.
В Альметьевском районе Татарстана пенсионерка стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Женщина обратилась с заявлением в полицию где указала, что в период с 6 по 10 декабря ей звонили неизвестные и уведомляли о возможности получить компенсационные выплаты за ранее приобретенный некачественный товар. В надежде на это пенсионерка перевела 322 тыс. рублей. После чего телефонные номера оказались недоступны, а компенсации женщина не получила. Возбуждено уголовное дело.
КВ
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