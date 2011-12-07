В Альметьевском районе РТ на территорию колонии пытались переправить наркотики

Два жителя Заинского района РТ пытались переправить наркотики на территорию колонии, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ. Инцидент произошел у стен исправительной колонии №8. В темное время суток мужчины подъехали к учреждению и при помощи арбалета попытались запустить стрелу. В стреле сотрудники УФСИН нашли два свертка с комкообразным веществом темно-зеленого цвета и порошкообразным веществом бежевого цвета. Аналогичный сверток был изъят в машине злоумышленников. Экспертиза показала, что к арбалетной стреле были прикреплены свертки с 1,44 грамма амфетамина, 3,57 грамма марихуаны, 14,12 грамма гашиша, 1,26 грамма героина. В свертке, обнаруженном в автомобиле, находилось 56,9 грамм марихуаны.