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В Альметьевском районе РТ на территорию колонии пытались переправить наркотики

Для этого злоумышленники воспользовались арбалетом.
Два жителя Заинского района РТ пытались переправить наркотики на территорию колонии, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ. Инцидент произошел у стен исправительной колонии №8. В темное время суток мужчины подъехали к учреждению и при помощи арбалета попытались запустить стрелу. В стреле сотрудники УФСИН нашли два свертка с комкообразным веществом темно-зеленого цвета и порошкообразным веществом бежевого цвета. Аналогичный сверток был изъят в машине злоумышленников. Экспертиза показала, что к арбалетной стреле были прикреплены свертки с 1,44 грамма амфетамина, 3,57 грамма марихуаны, 14,12 грамма гашиша, 1,26 грамма героина. В свертке, обнаруженном в автомобиле, находилось 56,9 грамм марихуаны.
КВ
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