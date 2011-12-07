В Татарстане за последние пять лет сократилось количество пожаров

За последние пять лет в Татарстане на 6% сократилось количество пожаров. Об этом на итоговой коллегии Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ сообщил глава ведомства Рафис Хабибуллин.«За последние пять лет количество пожаров в республике сократилось на 6 процентов, количество погибших на 11,8 процента. Это стало возможным благодаря инновациям в строительстве и проведении профилактических мероприятий», – сказал Рафис Хабибуллин.Спикер отметил, что чаще всего люди гибнут из-за неосторожного обращения с огнем, а также из-за неправильной эксплуатации бытовых приборов.«Мы уверены в том, что будем идти и дальше к снижению количества пожаров», – добавил Рафис Хабибуллин.